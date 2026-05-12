A Terno d’Isola viaggio nell’universo della canzone sulle note dell’organo Serassi-Foglia

A Terno d’Isola si tiene un concerto che si distingue per l’uso di un organo Serassi-Foglia. L’evento offre un’esperienza di ascolto diversa dal solito, creando un momento musicale che si presenta come un’occasione unica per il pubblico presente. La serata si svolge in un contesto che mette in risalto le caratteristiche specifiche di questo strumento, rendendo l’appuntamento un momento speciale nel panorama locale.

A Terno d’Isola viene proposto un concerto unico. L’utilizzo di questo aggettivo non è eccessivo, perché il pubblico potrà vivere un’esperienza d’ascolto insolita e molto originale, per tanti versi irripetibile. L’appuntamento è martedì 12 maggio alle 20.45 alla Chiesa Prepositurale dedicata a San Vittore martire: l’organista e jazzista Roberto Olzer emozionerà il pubblico dando vita a una carrellata nell’universo della canzone del Novecento attraverso il suono del sontuoso organo Serassi 1854 Giovanni Foglia 1906. Nel corso dell’esibizione spazierà tra vari generi musicali, conducendo in un affascinante viaggio tra il pop, il rock, la canzone d’autore, brani di musical e colonne sonore di celebri film.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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A Terno d’Isola viaggio nell’universo della canzone sulle note dell’organo Serassi-FogliaL'appuntamento è martedì 12 maggio alle 20.45 alla Chiesa Prepositurale dedicata a San Vittore martire, a Terno d'Isola, con protagonista l'organista e jazzista Roberto Olzer. bergamonews.it