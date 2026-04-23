Notte di caos a Lecco | uomo fuori dall’ospedale distrugge tutto

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, a Lecco, un uomo di 53 anni ha danneggiato diversi ambienti dell’ospedale Manzoni. L’intervento delle forze dell’ordine e della Croce Rossa è stato necessario per gestire la situazione e per fornire assistenza medica al soggetto. Le forze di polizia hanno poi ricostruito quanto accaduto e hanno preso provvedimenti.

? Cosa sapere Un uomo di 53 anni ha vandalizzato l'ospedale Manzoni di Lecco il 23 aprile.. L'intervento di carabinieri, polizia e Croce Rossa ha richiesto l'assistenza medica al soggetto.. Le urla e i rumori violenti che hanno squarciato il silenzio di via Dell’Eremo intorno alle ore 2 del 23 aprile hanno costretto le forze dell’ordine a intervenire in via Dell’Eremo, a Lecco, per contenere un uomo di 53 anni con problemi psichici che ha scatenato vandalismi contro l’ospedale Manzoni. L’episodio, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, ha trasformato la quiete del quartiere circostante la struttura sanitaria in un momento di forte tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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