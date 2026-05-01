Uomo muore a pochi metri dall'ospedale in Cilento era appena stato dimesso

Un uomo è deceduto a pochi metri dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in Cilento. La morte è avvenuta poco dopo essere stato dimesso dalla struttura sanitaria. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto e stanno esaminando eventuali cause legate alle condizioni di salute dell'uomo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli al momento.

L'uomo è deceduto a pochi metri dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in Cilento: era appena stato dimesso. Disposti gli accertamenti necessario per fare piena luce sulla vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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