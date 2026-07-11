Uomini e Donne l’ex corteggiatore di Tina Cipollari ritrova l’amore | la risposta sull’opinionista non passa inosservata

Un ex corteggiatore del trono di Tina Cipollari ha annunciato sui social di aver trovato l’amore. Per mesi aveva corteggiato pubblicamente l’opinionista, mostrando viaggi e regali di lusso. Ora si mostra insieme a una nuova compagna, confermando la fine del suo percorso nel programma. La sua relazione attuale è stata condivisa con una foto e un messaggio sui social network.

Cosimo Dadorante, protagonista del trono dell’opinionista, esce allo scoperto sui social con la nuova compagna. Per mesi aveva fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne con il suo corteggiamento a Tina Cipollari, tra viaggi, regali di lusso e siparietti che avevano conquistato gli spettatori. Ora, però, Cosimo Dadorante ha deciso di voltare definitivamente pagina. L’imprenditore pugliese è uscito allo scoperto sui social presentando per la prima volta la donna che ha conquistato il suo cuore e, rispondendo ai fan, ha chiarito anche quale sia oggi il rapporto con la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi. La presentazione ufficiale della nuova compagna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa per la scelta di Sara Gaudenzi

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