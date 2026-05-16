Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e Donne, ha scelto di apportare un cambiamento al suo aspetto per concludere la stagione. Nei giorni scorsi, ha mostrato sui social un nuovo taglio di capelli, diverso dal suo stile abituale. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei follower e dei fan del programma, che hanno commentato il suo cambiamento. La presentatrice del programma ha condiviso alcune immagini del nuovo look, che sembra aver riscosso apprezzamenti tra il pubblico.

Tina Cipollari, l’iconica opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di salutare la fine della stagione con un nuovo look. Il video della sua parrucchiera mostra il “prima e dopo” con ricci inediti, molto più morbidi e naturali. Questo cambiamento ha catturato l’attenzione dei fan, che apprezzano la freschezza del suo nuovo stile. Uomini e Donne, Giada e Nicola si sono lasciati: la verità sulla rottura Il video del cambiamento. Nel video pubblicato sui social, si vede Tina mentre la sua hairstylist si prende cura della sua celebre chioma. I ricci, simbolo della sua personalità vulcanica, appaiono ora molto più fluidi e definiti. Questo nuovo look rappresenta un’evoluzione del suo stile, mantenendo però intatta la sua essenza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Tina Cipollari sorprende con un nuovo look per la fine di Uomini e Donne

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