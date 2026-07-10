Un ex protagonista di Uomini e Donne, noto per aver corteggiato un’opinionista del programma, ha annunciato sui social di aver ritrovato l’amore. La notizia arriva dopo la sua recente conoscenza con la stessa opinionista, con cui aveva attirato l’attenzione del pubblico. Non sono stati forniti dettagli sulla nuova relazione o sull’identità dell’altra persona coinvolta.

Cosimo Dadorante, ex protagonista di Uomini e Donne, è tornato a far parlare dopo la conoscenza con Tina Cipollari. Il cavaliere pugliese, che aveva attirato l’attenzione del pubblico per il suo corteggiamento nei confronti della storica opinionista, ha annunciato sui social di aver ritrovato l’amore. La notizia è arrivata direttamente da lui, accompagnata da alcune dichiarazioni sull’opinionista che hanno acceso la curiosità dei fan. Il percorso di Cosimo con Tina Cipollari. Cosimo Dadorante si era fatto conoscere nel parterre di Uomini e Donne per il suo interesse nei confronti di Tina Cipollari, che aveva accettato di uscire con lui pur dichiarando che non rispecchiava i suoi gusti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cosimo Dadorante ritrova l’amore e spiazza su Tina Cipollari: le sue parole

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