Un’alba tra la sabbia e il mare con il concerto dei Tensor

Alle 6 di domenica sulla spiaggia libera delle Tamerici a Valverde si terrà il secondo concerto all’alba con i Tensor. Il duo musicale si esibirà tra la sabbia e il mare, coinvolgendo sia i mattinieri che si svegliano presto sia chi sta ancora tornando a casa dopo la notte. L’evento si svolge nella cornice di un appuntamento dedicato ai concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico.

I Tensor sono i protagonisti del secondo appuntamento con i concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico. Alle 6 di domenica, il duo terrà un concerto nella spiaggia libera delle Tamerici a Valverde, dove si ritroveranno mattinieri appena alzati e tiratardi che ancora devono far ritorno a casa. Il concerto, grazie alla collaborazione tra Comune e Cooperativa stabilimenti balneari, è ad ingresso libero. Lo spettacolo sarà ripreso e registrato per la realizzazione di un album che uscirà a fine anno, a cura di Atomic Studio di Enrico Zavalloni e Pierluigi Fagioli. I Tensor sono Marco ‘Benny’ Pretolani (clarinetto, sax tenore e synthesizer) e Matteo Castagnoli alla chitarra, synthesizer e drum programming. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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