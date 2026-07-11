Un’alba tra la sabbia e il mare con il concerto dei Tensor

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 6 di domenica sulla spiaggia libera delle Tamerici a Valverde si terrà il secondo concerto all’alba con i Tensor. Il duo musicale si esibirà tra la sabbia e il mare, coinvolgendo sia i mattinieri che si svegliano presto sia chi sta ancora tornando a casa dopo la notte. L’evento si svolge nella cornice di un appuntamento dedicato ai concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Tensor sono i protagonisti del secondo appuntamento con i concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico. Alle 6 di domenica, il duo terrà un concerto nella spiaggia libera delle Tamerici a Valverde, dove si ritroveranno mattinieri appena alzati e tiratardi che ancora devono far ritorno a casa. Il concerto, grazie alla collaborazione tra Comune e Cooperativa stabilimenti balneari, è ad ingresso libero. Lo spettacolo sarà ripreso e registrato per la realizzazione di un album che uscirà a fine anno, a cura di Atomic Studio di Enrico Zavalloni e Pierluigi Fagioli. I Tensor sono Marco ‘Benny’ Pretolani (clarinetto, sax tenore e synthesizer) e Matteo Castagnoli alla chitarra, synthesizer e drum programming. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un8217alba tra la sabbia e il mare con il concerto dei tensor
© Ilrestodelcarlino.it - Un’alba tra la sabbia e il mare con il concerto dei Tensor
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sun Rise Forte dei Marmi, corsa e camminata con l’alba sul mareIl 9 luglio 2026 si svolge a Forte dei Marmi la Sun Rise, una corsa e camminata all’alba sul mare.

Cosmo a Firenze per un matinée a tutto ritmo, alba in musica con il grande concerto alle CascineIl tour di Cosmo a Firenze si è svolto alle 6 del mattino alle Cascine, con un concerto mattutino.

Argomenti più discussi: Un’alba tra la sabbia e il mare con il concerto dei Tensor; Tornano in spiaggia libera i concerti all'alba: i Tensor sul palco con il loro Adriatic trip hop; Tensor all’alba sulla spiaggia di Cesenatico; Concerto all’alba sulla spiaggia di Cesenatico: i Tensor registrano dal vivo il nuovo album.

tensor un alba tra laUn’alba tra la sabbia e il mare con il concerto dei TensorI Tensor sono i protagonisti del secondo appuntamento con i concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico. Alle 6 di ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web