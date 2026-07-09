Il 9 luglio 2026 si svolge a Forte dei Marmi la Sun Rise, una corsa e camminata all’alba sul mare. L’evento prevede percorsi dedicati a chi desidera partire con il piede giusto, coinvolgendo partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolge nelle prime ore del mattino, con partenza prima dell’alba, offrendo agli atleti e agli appassionati una possibilità di vivere il paesaggio marino all’alba. La partecipazione è aperta su iscrizione, senza limiti di età.

Forte dei Marmi, 9 luglio 2026 – C'è una corsa che non si misura soltanto con il cronometro, ma con le emozioni. Torna la Sun Rise Forte dei Marmi, la suggestiva corsa o camminata a passo libero di 5 chilometri che regala ai partecipanti uno degli spettacoli naturali più affascinanti della costa toscana: l'alba sul mare con il profilo maestoso delle Alpi Apuane alle spalle. Il ritrovo è fissato alle 5 presso il celebre Pontile di Forte dei Marmi, mentre la partenza sarà data alle ore 6.00, proprio nel momento in cui il sole inizia ad affacciarsi sull'orizzonte, colorando il cielo e il mare di sfumature dorate e illuminando lentamente le vette delle Apuane che si tingono di rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sun Rise Forte dei Marmi, corsa e camminata con l’alba sul mare

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