Una Seratona al Villaggio Barona Quattro giorni di spettacoli gratis Riscoprire il gusto di stare insieme
Una serie di eventi si è svolta al Villaggio Barona, con quattro giorni di spettacoli gratuiti. L’iniziativa è stata organizzata per promuovere l’incontro tra le persone e rafforzare il senso di comunità nella zona periferica. Durante la manifestazione sono state proposte diverse attività artistiche e culturali, aperte a tutti. La manifestazione ha coinvolto residenti e pubblico di passaggio, con l’obiettivo di favorire la socializzazione e il confronto tra i partecipanti.
In periferia ci sono cresciuti. Questione di appartenenza. E in periferia vivono e lottano insieme a noi. Sarà per quello che quando Linguaggicreativi parla di dialogo con il territorio, le parole non suonano stanche, inflazionate, opache. Anzi. Il loro è un reale scambio fra le parti. Come si scopre ancora una volta con " Seratona al Villaggio Barona ", minifestival estivo di teatro, performance, concerti e circo contemporaneo, dal 14 al 17 luglio in via Ettore Ponti 21. Quattro giorni di spettacoli e attività partecipative. Per un palinsesto gratuito, fortemente voluto dallo spazio diretto da Simona Migliori e Paolo Trotti, qui sostenuti da Ministero e Milano è Viva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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