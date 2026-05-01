Il festival Presente Futuro al teatro Libero | quattro giorni di incontri spettacoli e performance
Il festival internazionale Presente Futuro torna al teatro Libero di Palermo dal 13 al 16 maggio 2026, arrivando alla sua ventesima edizione. La manifestazione si svolge sul palco del teatro, fondato da un artista e regista, e propone quattro giorni di incontri, spettacoli e performance dedicati alla creatività contemporanea e ai nuovi linguaggi artistici. L’evento coinvolge artisti provenienti da diversi paesi e si svolge in un spazio storico della città.
Ritorna il festival internazionale Presente Futuro al teatro Libero di Palermo. Giunto alla sua 20esima edizione, la manifestazione si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2026 sul palco del teatro fondato da Beno Mazzone ed è dedicata alla promozione della creatività contemporanea dei nuovi linguaggi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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