Pizza e birra | a Milano una serata speciale per riscoprire il piacere di stare insieme

Giovedì 14 maggio a Milano si tiene una serata dedicata a pizza e birra presso il locale Pizza Stella, organizzata nell’ambito di una serie di eventi promossi da Birra Moretti. L’iniziativa segue il lancio del Manifesto ‘Mangiare come piace a Noi’ avvenuto tramite canali televisivi e digitali, e proseguirà in diverse città italiane con appuntamenti simili. La serata mira a promuovere il piacere di condividere momenti conviviali.

Dopo il lancio del Manifesto ‘Mangiare come piace a Noi’ in tv e digital, Birra Moretti dà il via ad una serie di eventi: si parte da Milano giovedì 14 maggio presso Pizza Stella con una serata speciale dal titolo ‘Milano mangia come piace a noi’, e proseguiranno attraversando l'Italia con altre.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mangiare sano assaporando il piacere di stare insieme Quanto costano una pizza e una birra? Bolzano la città più cara d’Italia. Prezzi in aumentoE’ Bolzano la città più cara d’Italia per comprare una pizza margherita e una birra. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una realtà straordinaria ?? #PizzAut; Pizza e bibita, costa più a Milano o a Roma? La classifica di Altroconsumo; TG4: Una Margherita e una birra a 15 euro, il caro pizza a Bolzano Video; Birra Moretti @ Pizza Stella. Pizza e birra: a Milano una serata speciale per riscoprire il piacere di stare insiemeDopo il lancio del Manifesto ‘Mangiare come piace a Noi’ in tv e digital, Birra Moretti dà il via ad una serie di eventi: si parte da Milano giovedì 14 maggio presso Pizza Stella con una serata specia ... milanotoday.it Pizza abbinata a birra, Matteo Canton secondo al campionato del mondo di Rimini: «Premiata Ryan, dedicata a mio figlio»Una pizza con crema di patate viola, mozzarella fiordilatte, pastrami affumicato con legno di melo e, fuori cottura, salsa barbecue, burratina affumicata e un tocco di prezzemolo. È la pizza Ryan ed è ... corrieredelveneto.corriere.it Pizza bianca romana con la mortadella un classico intramontabile! Fatta in casa è ancora più buona! https://blog.giallozafferano.it/lacucinadivane/ricetta-pizza-bianca-romana-con-la-mortadella/ - facebook.com facebook