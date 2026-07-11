Una nuova auto su otto è cinese ma nell' usato per ora non esistono

Nel primo quadrimestre 2026 una nuova auto su otto immatricolata in Italia porta un marchio cinese: il 12,5%, il doppio della media europea. Sul mercato del nuovo l'avanzata è il fatto automobilistico dell'anno. Ma gli italiani comprano soprattutto usato: circa 180 auto di seconda mano ogni 100 nuove nei primi quattro mesi dell'anno, secondo l'Aci. Ed è lì che la rivoluzione non è ancora arrivata: sui piazzali dei concessionari i marchi cinesi pesano appena lo 0,62%. I dati sull'usato sono elaborati da AutoUncle, piattaforma europea di valutazione e confronto prezzi delle auto, sulle vendite dei concessionari italiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Una nuova auto cinese arriva in Italia, la Zeekr X

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