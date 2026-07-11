Una nuova auto su otto è cinese ma nell' usato per ora non esistono
Nel primo quadrimestre del 2026, il 12,5% delle auto nuove immatricolate in Italia ha marchio cinese, raddoppiando la media europea. L’aumento riguarda esclusivamente il mercato delle vetture nuove, mentre nel settore dell’usato non si registrano ancora veicoli di provenienza cinese. La quota cinese rappresenta una delle maggiori percentuali in Europa, evidenziando una presenza crescente nel mercato nazionale di veicoli di nuova immatricolazione.
Nel primo quadrimestre 2026 una nuova auto su otto immatricolata in Italia porta un marchio cinese: il 12,5%, il doppio della media europea. Sul mercato del nuovo l'avanzata è il fatto automobilistico dell'anno. Ma gli italiani comprano soprattutto usato: circa 180 auto di seconda mano ogni 100 nuove nei primi quattro mesi dell'anno, secondo l'Aci. Ed è lì che la rivoluzione non è ancora arrivata: sui piazzali dei concessionari i marchi cinesi pesano appena lo 0,62%. I dati sull'usato sono elaborati da AutoUncle, piattaforma europea di valutazione e confronto prezzi delle auto, sulle vendite dei concessionari italiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Una nuova auto cinese arriva in Italia, la Zeekr X
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