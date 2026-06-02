Auto elettriche in Italia | una su tre è una Leapmotor cinese

Da ilgiornaledigitale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una su tre auto elettriche vendute in Italia è di marca cinese, in particolare di Leapmotor. Il mercato delle vetture elettriche nel paese vede una presenza crescente di queste aziende, che si affiancano ai produttori tradizionali europei, tedeschi e statunitensi. La quota di mercato delle auto provenienti dalla Cina sta aumentando, influenzando la composizione del settore in Italia.

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Il mercato dell’auto elettrica in Italia ha un nuovo padrone, e non è né tedesco né americano: è cinese. Secondo i dati UNRAE di maggio 2026, una sola marca — la Leapmotor — vale il 34,4% di tutte le auto a batteria immatricolate nel mese. Più di un’elettrica su tre venduta in Italia, oggi, è una Leapmotor. Sullo sfondo, Tesla crolla e le premium europee arretrano. I numeri: Leapmotor domina, Tesla dimezzata. A maggio 2026 le auto 100% elettriche (BEV) immatricolate in Italia sono state 13.305 (+86,2% sull’anno prima), pari all’8,8% del mercato. Di queste, 4.579 sono Leapmotor: una quota del 34,4%, in crescita del +1.648% rispetto a maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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