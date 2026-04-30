Durante una trasmissione televisiva, un noto stilista ha rivelato di aver usato in passato punture dimagranti otto anni fa, seguendo il consiglio di alcune principesse arabe. Ha raccontato che la sua esperienza durò poco, ma ha osservato che chi le utilizzava riusciva a perdere peso rapidamente e che in alcuni casi si parlava anche di effetti sugli uomini. La discussione si è concentrata su diete, alimentazione e metodi di dimagrimento.

A La Volta Buona si parla di diete, alimentazione e dimagrimento un giorno sì e l’altro anche. Ora si è aggiunto anche il tassello dei farmaci GLP-1 usati per diabete e obesità ma non solo: ha preso piede ormai da tempo e soprattutto negli Stati Uniti (ma con una deriva preoccupante anche qui), l’uso ‘off label’ per dimagrire velocemente e senza apparenti sacrifici. Apparenti, perché non si sa ancora quali siano le conseguenze a lungo termine dell’uso di questo tipo di farmaci, fuori dalla cura delle patologie indicate. E basta vedere la trasformazione fisica di alcune star per capire come questo sia un tema delicato, che meriterebbe tempo e cura nell’essere affrontato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho usato le punture per dimagrire otto anni fa, su consiglio di alcune principesse arabe. La mia esperienza è finita presto ma chi le usava perdeva peso velocemente e i mariti…”: la confessione di Guillermo Mariotto

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