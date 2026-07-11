Una friggitrice industriale è stata trovata nel bagno degli uomini di uno stadio, posizionata accanto a tre orinatoi. La foto dell'elettrodomestico, con evidenti tracce di grasso, è diventata rapidamente virale sui social media. I tifosi hanno espresso sdegno e disgusto per la presenza insolita e inappropriata di un oggetto del genere in un ambiente destinato all’igiene personale.

La foto della friggitrice nel bagno dello stadio del Blyth Town è il tipo di immagine destinata a diventare virale in poche ore. Si vede un modello industriale, con un vissuto di grasso alle spalle (alcune macchie sono ancora ben distinguibili), piazzato nell’angolo del bagno degli uomini, proprio accanto a tre orinatoi. Uno scenario che ha scatenato sui social un fiume di commenti tra l’inorridito e il sarcastico, al solo pensiero che da lì possano uscire delle patatine fritte poi servite ai tifosi al punto vendita dei cibi. La friggitrice nel bagno dello stadio: com’è andata. A immortalare la scena è stato un tifoso, un certo Matty, che ha pubblicato lo scatto su X. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Una friggitrice tra gli orinatoi: la foto del bagno del Blyth Town diventa virale (e i tifosi inorridiscono)

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