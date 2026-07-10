Il Blyth Town è il primo club ad avere una friggitrice nei bagni dello stadio | tifosi inorriditi

Notizia in breve

Una foto dei bagni dello stadio del Blyth Town mostra una friggitrice posizionata vicino a tre orinatoi, attirando l’attenzione sui social. La presenza dell’apparecchio in un’area normalmente destinata ai servizi igienici ha suscitato reazioni di disgusto tra i tifosi. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, evidenziando il contrasto tra le attrezzature sportive e le condizioni igieniche del luogo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali interventi o modifiche.