Il Blyth Town è il primo club ad avere una friggitrice nei bagni dello stadio | tifosi inorriditi
Una foto dei bagni dello stadio del Blyth Town mostra una friggitrice posizionata vicino a tre orinatoi, attirando l’attenzione sui social. La presenza dell’apparecchio in un’area normalmente destinata ai servizi igienici ha suscitato reazioni di disgusto tra i tifosi. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, evidenziando il contrasto tra le attrezzature sportive e le condizioni igieniche del luogo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali interventi o modifiche.
Una foto dei bagni dello stadio del Blyth Town è diventata virale: si vede una friggitrice vicino a tre orinatoi. i tifosi sono inorriditi per il ribrezzo, al pensiero che qualcosa possa essere cucinato lì e poi dato in pasto nel punto vendita dei cibi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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