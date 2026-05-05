A Lama Monachile, una delle spiagge più conosciute di Polignano a Mare, un cartello di sicurezza ha suscitato attenzione per il suo testo poco convenzionale. La segnaletica invita, in caso di pioggia, a non oltrepassare, fermarsi e fare un bagno, creando confusione tra i visitatori. La vicenda è diventata rapidamente virale sui social media, attirando l’interesse di molti utenti per la formulazione insolita del messaggio.

La traduzione sbagliata dell’avviso di sicurezza a Lama Monachile scatena ironia e polemiche: il Comune corre ai ripari e rimuove il cartello A Lama Monachile, una delle zone più iconiche e suggestive di Polignano a Mare, in Puglia, basta un cartello sbagliato per trasformare un avviso di sicurezza in una piccola gaffe. È quanto racconta il Corriere del Mezzogiorno, che ha riportato il caso di un cartello comparso nei pressi della spiaggia e poi rimosso in fretta e furia dopo le polemiche. Il messaggio in italiano era chiaro e tutt’altro che ambiguo: “Divieto di accesso, stazionamento e balneazione in caso di pioggia”. Una misura di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In caso di pioggia non oltrepassare, fermati e fai un bagno”: la gaffe del cartello di Polignano a Mare diventa virale

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Argomenti più discussi: Polignano a mare, in caso di pioggia fermati e fai un bagno: la comica (e sbagliata) traduzione sul cartello a lama Monachile; Polignano, in caso di pioggia stop and take a bath: la traduzione è maccheronica, il cartello viene rimosso; Tabellino partita Volare Polignano vs C.U.S. Bari; Tabellino partita Volare Polignano vs Audace Monopoli.

Polignano, in caso di pioggia «stop and take a bath»: la traduzione è maccheronica, il cartello viene rimossoSe non sono chiare, le indicazioni rischiano di essere pericolose. Succede anche questo a Lama Monachile, una delle calette più suggestive di Polignano a Mare. Davanti alla ... leggo.it

Ciao, questa estate vorrei passare una settimana in puglia e sono indecisa tra Polignano a mare e Vieste (valuto anche 3gg e 3gg) mi date qualche consiglio sulle spiagge e cosa fare alla sera! Arriveremo in macchina consigliate di noleggiare bici scooter pe - facebook.com facebook