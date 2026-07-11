Layana Oriot si stava preparando per entrare nel team di Achille Lauro ai Live di X Factor 2025, passando attraverso varie fasi di selezione. Durante un’estate, ha avuto una conversazione con Jack Savoretti che le ha indicato una nuova direzione. Nel frattempo, con le sue amiche, ha partecipato a un evento musicale con il gruppo ‘Jamon’, considerato un’esperienza significativa. La cantante ha condiviso che questa fase rappresenta un nuovo capitolo tra musica e nuove avventure.

Milano, 11 luglio 2026 – Un’estate fa. Layana Oriot stava affrontando le diverse fasi di selezione che l’avrebbero portata ad entrare a far parte della squadra di Achille Lauro ai Live di X Factor 2025. Oggi l’artista brianzola sta portando sui palchi live il suo ep d’esordio ‘Amore amore amore’. Layana, cosa è successo in questo anno? "Un anno fa stavo facendo i provini per X Factor. Arrivavo da due mesi in cui avevo finito una collaborazione musicale e mi davo musicalmente per spacciata. Non pensavo che avrei passato le selezioni di X Factor, anche perché la mia interpretazione di ‘Blue jeans’ di Lana Del Rey mi era piaciuta molto ma poi intervengono tante dinamiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Una conversazione con Jack Savoretti mi ha indicato la strada. Il gruppo ‘Jamon’ con le mie amiche è tutto un programma”: Layana fra musica e nuove esperienze

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