Le mie esperienze da manager profit nel e con il non profit

Il 12 maggio 2026 si svolgerà a Milano presso l’Ambrosianeum una conferenza dedicata alle esperienze di manager profit nel settore non profit. L’evento, organizzato dai Circoli Culturali Giovanni Paolo II, vedrà la partecipazione di un relatore che racconterà il proprio percorso professionale, inclusi ruoli di leadership all’interno di organizzazioni profit e attività nel mondo non profit. Questa sarà l’ultima occasione del ciclo di incontri promosso dai circoli culturali.

Circoli Culturali Giovanni Paolo IILE MIE ESPERIENZE DA MANAGER PROFITNEL E CON IL NON PROFITRelatoreAlessandro ProfumoPresidente Advisory Board Rialto VenturesMartedì 12 Maggio 2026AmbrosianeumVia delle Ore 3, MilanoI Circoli Culturali Giovanni Paolo II giungono con questa conferenza all’ultimo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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