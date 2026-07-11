Una casa per ripartire Il piano per le donne in condizioni di fragilità

Un progetto chiamato ‘Mia’ è stato avviato dai Servizi Sociali dell’Unione per aiutare le donne in condizioni di fragilità. Il piano prevede l’assegnazione di una casa come primo passo per favorire un percorso di autonomia. L’iniziativa mira a offrire un supporto pratico e immediato, consentendo alle donne di ricostruire la propria vita in un ambiente sicuro. La casa rappresenta quindi il punto di partenza per un percorso di reinserimento sociale e personale.

La casa come primo passo per ricostruire una vita autonoma. È questo il principio che ispira ‘Mia’, progetto promosso dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in collaborazione con la Cooperativa Sociale Piazza Grande, realtà con una consolidata esperienza nella realizzazione di percorsi di housing first e di accompagnamento all’autonomia delle persone più fragili, pensato per accompagnare donne in condizioni di grave marginalità sociale in un percorso di inclusione fondato su abitare, salute e partecipazione attiva alla comunità. "Questa azione – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – mette insieme tre aspetti fondamentali per la vita di tutti noi: abitare, salute e autonomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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