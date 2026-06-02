Ernesto Passaro di Uomini e Donne in ospedale dopo un incidente | Rientro a casa in queste condizioni

Un ex corteggiatore di un programma televisivo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Nelle ultime ore, ha condiviso immagini dal Pronto Soccorso, annunciando di dover tornare a casa in condizioni che non ha specificato. La persona ha riferito di aver subito un incidente, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle conseguenze.

Paura per Ernesto Passaro, ex corteggiatore e scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne. Nelle scorse ore, il giovane si è mostrato sui social direttamente dal Pronto Soccorso, rivelando di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il messaggio provocatorio: "Alla fine ci avete provato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ernesto Passaro coinvolto in un incidente aggiornamenti sulla sua salute

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