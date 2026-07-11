Un secolo di Spaggiari Dal registro con le alette a ClasseViva fino all’IA

Notizia in breve

Il Gruppo Spaggiari Parma ha compiuto 100 anni. Partito con un registro di carta con le alette, l’azienda ha poi sviluppato il registro elettronico ClasseViva. Ora, nel suo centenario, ha annunciato l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle sue soluzioni scolastiche. La società ha avviato una nuova fase di sviluppo industriale, puntando sull’innovazione tecnologica nel settore educativo.