Un secolo di Spaggiari Dal registro con le alette a ClasseViva fino all’IA
Il Gruppo Spaggiari Parma ha compiuto 100 anni. Partito con un registro di carta con le alette, l’azienda ha poi sviluppato il registro elettronico ClasseViva. Ora, nel suo centenario, ha annunciato l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle sue soluzioni scolastiche. La società ha avviato una nuova fase di sviluppo industriale, puntando sull’innovazione tecnologica nel settore educativo.
MILANO Dall’invenzione del registro di carta con le alette al registro elettronico ClasseViva, fino ad arrivare all’ingresso dell’ intelligenza artificiale a scuola: compie 100 anni il Gruppo Spaggiari Parma che apre il nuovo secolo con una nuova fase di sviluppo industriale. Il piano è stato svelato durante le celebrazioni dell’anniversario al Labirinto della Masone. "La missione dell’azienda non cambia. Cambiano gli strumenti – spiega Nicola de Cesare, Ceo del Gruppo –. In cento anni abbiamo accompagnato le principali trasformazioni della scuola italiana, dal registro con le alette a quello elettronico, fino all’AI, che rappresenta oggi la piattaforma tecnologica su cui costruire la prossima fase di crescita del Gruppo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cent’anni di scuola, cent’anni di Spaggiari: dal registro con le alette all’intelligenza artificiale, una storia italiana che guarda ai prossimi cento anni
“Dal registro cartaceo all’AI, così abbiamo accompagnato tutte le trasformazioni della scuola”: il Gruppo Spaggiari Parma compie 100 anniIl Gruppo Spaggiari Parma celebra il centenario di attività, passando dal registro cartaceo all’intelligenza artificiale.
Temi più discussi: Un secolo di Spaggiari. Dal registro con le alette a ClasseViva fino all’IA; Cent’anni di scuola, cent’anni di Spaggiari: dal registro con le alette all’intelligenza artificiale, una storia italiana che guarda ai prossimi cento anni; Gruppo Spaggiari Parma: il Centenario segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo industriale; Spaggiari celebra i suoi primi 100 anni. Orizzonte Scuola ci sarà.
Un secolo di Spaggiari. Dal registro con le alette a ClasseViva fino all’IAEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it
Trasferta ad Aosta con clima sahariano (36 gradi) per presentare Vita spericolata di Albert Spaggiari. Tappa alla redazione regionale della RAI poi in centro per raggiungere l'Erbavoglio Anselmo, dove alle 19 parleremo del colpo del secolo. In foto, piazza facebook
I 100 anni del gruppo Spaggiari, guardando al futuro: AI a scuola, pronti per la sfida - Foto VideoC’è un tratto di inchiostro che attraversa i cento anni del gruppo Spaggiari Parma. Per celebrare il primo secolo l’azienda ha scelto, ieri sera, il Labirinto della Masone, ideato da Franco Maria Ricc ... gazzettadiparma.it