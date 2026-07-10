Cent’anni di scuola cent’anni di Spaggiari | dal registro con le alette all’intelligenza artificiale una storia italiana che guarda ai prossimi cento anni

Un’azienda italiana ha raggiunto il centenario di attività. Da strumenti tradizionali come il registro con le alette fino all’intelligenza artificiale, la società ha attraversato un secolo di innovazioni. Durante questo periodo, ha mantenuto la propria presenza sul mercato, adattandosi a cambiamenti economici, sociali e tecnologici. La celebrazione coincide con il passare di quattro generazioni, segnando un secolo di storia aziendale.

Che cosa si celebra quando un’azienda compie cento anni? La risposta più immediata potrebbe sembrare anche la più semplice: si celebra un’impresa capace di attraversare un secolo, quattro generazioni, trasformazioni economiche, sociali, culturali e tecnologiche che hanno cambiato radicalmente l’Italia e il mondo. Ma al Labirinto della Masone, il 9 luglio 2026, la risposta è stata molto più ampia. Celebrare i cento anni del Gruppo Spaggiari Parma ha significato attraversare un secolo di scuola italiana. Dal 1926 al 2026. Dal registro cartaceo all’intelligenza artificiale. Dalle aule della scuola gentiliana alla scuola costituzionale. Dall’istruzione destinata a pochi alla scuola di massa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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