Il Gruppo Spaggiari Parma celebra il centenario di attività, passando dal registro cartaceo all’intelligenza artificiale. Nel corso di un secolo, ha introdotto strumenti come i registri con alette e quelli elettronici. Attualmente, utilizza l’AI come piattaforma tecnologica principale. La società ha accompagnato le evoluzioni della scuola italiana, aggiornando costantemente i propri prodotti. La trasformazione digitale ha segnato la storia delle sue soluzioni educative, dal primo registro fino alle tecnologie più avanzate di oggi.

“In cento anni abbiamo accompagnato le principali trasformazioni della Scuola italiana, dal registro con le alette a quello elettronico, fino all’ AI, che rappresenta oggi la piattaforma tecnologica su cui costruire la prossima fase di crescita del Gruppo Spaggiari Parma ”. Le parole di Nicola de Cesare, nuovo Ceo del celebre marchio nato nel 1926 grazie a Roberto Spaggiari, con la Riforma Gentile, sono le più adatte per raccontare un secolo di questa azienda capace di intrecciare la storia d’Italia (e delle sue aule) con quella della società. A spegnere le cento candeline, il Gruppo Spaggiari ha scelto il suggestivo Labirinto della Masone di Fontanellato ideato dal designer e collezionista Franco Maria Ricci, autore anche del primo storico marchio dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Dal registro cartaceo all’AI, così abbiamo accompagnato tutte le trasformazioni della scuola”: il Gruppo Spaggiari Parma compie 100 anni

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