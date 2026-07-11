Nelle carceri toscane, non si può più dormire sui materassi a terra in caso di emergenza. Dopo un primo invito ai direttori degli istituti a usare brande e materassi a terra per gestire il sovraffollamento, il Provveditorato regionale ha ora revocato quella disposizione. La comunicazione ufficiale specifica che tale pratica non è consentita e che bisogna rispettare le norme vigenti.

Contrordine, nelle carceri toscane non si può dormire per terra in caso di emergenza. A distanza di pochi giorni dal documento inviato dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per invitare i direttori degli istituti ad usare brande e materassi a terra per accogliere i detenuti, adesso è arrivato il dietrofront. «Causa refuso che ne ha determinato un’equivoca interpretazione», si legge nel nuovo provvedimento. «In caso di accompagnamento di persone arrestate da parte delle forze dell’ordine si provvederà sempre e comunque a disporne la ricezione, ove necessario aggiungendo posti letto nelle camere di pernottamento, in deroga alle ordinarie capienze, ma escludendo la sistemazione in brandine o materassi a terra». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - «Un refuso i materassi a terra nel carcere di Sollicciano»: dietrofront del Provveditorato sul rimedio al sovraffollamento

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