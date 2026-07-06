Il Provveditorato all’Amministrazione Penitenziaria della Toscana ha inviato una nota alle strutture detentive della regione, in cui si ordina di mettere i nuovi detenuti a terra sui materassi. La disposizione contrasta con le normative vigenti, che vietano pratiche di questo tipo. La comunicazione ha suscitato preoccupazioni tra le associazioni e i rappresentanti della giustizia, che sottolineano come si tratti di un'ingiustificata violazione delle norme di tutela dei diritti dei detenuti.

Il Provveditorato all’Amministrazione Penitenziaria della Toscana manda una nota a tutte le direzioni delle carceri della regione ordinando loro di violare la legge. È scritto nero su bianco e fa rabbrividire. Visto l’alto affollamento e dopo la chiusura dei sette reparti di Sollicciano, si legge, non si “è più nelle condizioni di garantire il rispetto delle ordinarie capienze d’Istituto”. Per questo le direzioni avevano giustamente iniziato a rifiutare di accogliere nuovi arrestati. Non c’era spazio per loro, in carcere manca l’aria, si boccheggia, le celle stanno esplodendo. Ma il Provveditorato adesso dice che no, che bisogna cambiare linea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per i nuovi arrestati usate i materassi a terra”. Il Provveditorato Toscana ordina di violare la legge

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