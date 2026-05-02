Rivolta nel carcere di Rebibbia a Roma | cancelli bloccati materassi e coperti dati alle fiamme

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rivolta si è verificata nel carcere di Rebibbia a Roma, dove alcuni detenuti hanno dato fuoco a materassi e coperte, impedendo l'accesso agli ingressi con lenzuola annodate. Le fiamme hanno causato fumo e disordini all’interno della struttura, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La situazione è sotto controllo, ma i dettagli sulle motivazioni e sui numeri dei coinvolti non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Una rivolta è scoppiata nel carcere di Rebibbia: un gruppo di detenuti ha dato fuoco a coperte e materassi, bloccando gli ingressi con lenzuola annodate.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dentro al carcere di Rebibbia: come vivono i detenuti

Video Dentro al carcere di Rebibbia: come vivono i detenuti?

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