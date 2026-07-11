Un protestante brucia il simbolo di una moschea
Un uomo protestante ha bruciato un simbolo associato a una moschea in un'area vicino a Belfast. L'episodio si è verificato nel paesino di Moygashel, a circa 64 chilometri dalla capitale, durante le celebrazioni dell'Orange Order il 12 luglio. La festa commemora la vittoria di Guglielmo d'Orange sui cattolici nel 1690. L'evento si inserisce in un clima di tensione religiosa che si ripete annualmente nella regione.
A Belfast e dintorni l'odio religioso non tramonta mai. Solo che per ora è in forma di farsa. Moygashel è un paesotto a 64 chilometri dalla capitale. Qui nell'Irlanda del Nord ogni anno il 12 luglio si festeggia l'Orange Order, la vittoria di Guglielmo sui cattolici nel 1690. A Moygashel i protestanti sono il 93 per cento della popolazione, il 2 per cento cattolici e il resto o sono islamici o si fanno i fatti loro senza credere a questo o quel Dio. la tradizione dice che la settimana prima della grande festa protestante si bruciano costruzione allegoriche di legno. È una specie di carnevale, ma dove l'identità lealista vince su tutto. Un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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