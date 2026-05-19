Un’altra scuola elementare ha organizzato una visita in una moschea nel territorio italiano, un episodio che si aggiunge a una serie di uscite simili organizzate da istituti scolastici. L’ultima in ordine di tempo riguarda un istituto primario di Ancona, con le classi quinte che hanno partecipato a una visita presso la Moschea della Fratellanza del capoluogo marchigiano. Questi eventi si susseguono senza interruzioni, suscitando attenzione e discussione tra genitori e insegnanti.

Proseguono le “ gite ” di istruzione delle scuole italiane nelle moschee del territorio. L’ultima in ordine di tempo è un istituto primario di Ancona, che ha scandito le visite delle classe quinte presso la Moschea della Fratellanza del capoluogo marchigiano. Una parte delle classi si sono già recate presso il centro di culto islamico mentre un’altra classe è previsto che vada il prossimo 4 giugno per una visita di circa 2 ore. “È un’abitudine consolidata per questa scuola, che ormai ogni anno porta le classi quinte in un centro islamico. Ci chiediamo quale sia lo scopo di questa iniziativa e perché venga fatta esclusivamente in moschea”, si domanda Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria della Lega che per prima ha dato notizia del fatto in una nota con Giorgia Latini, deputata e coordinatrice regionale della Lega Marche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancora una scuola elementare in gita in moschea: “Sembra una moda”

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