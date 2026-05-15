Pasiano brucia il tetto di una villa con pannelli fotovoltaici

Nella mattina del 15 maggio, i vigili del fuoco sono stati chiamati a Pasiano di Pordenone per domare le fiamme che hanno interessato il tetto di una villa di due piani. L’incendio ha coinvolto anche i pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’abitazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni.

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