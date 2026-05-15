Pasiano brucia il tetto di una villa con pannelli fotovoltaici
Nella mattina del 15 maggio, i vigili del fuoco sono stati chiamati a Pasiano di Pordenone per domare le fiamme che hanno interessato il tetto di una villa di due piani. L’incendio ha coinvolto anche i pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’abitazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni.
Nella mattina del 15 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Pasiano di Pordenone per l'incendio del tetto di una casetta di due piani fuori terra. Sul posto sono giunte una squadra, l'autobotte, l'autoscala, un mezzo per il ricambio delle bombole per gli autorespiratori e il funzionario di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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