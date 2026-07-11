Un piatto unico equilibrato da preparare in velocità e da moltiplicare con buon successo in caso di ospiti

È stato preparato un piatto unico con riso Venere, fave sgranate, filetto di salmone, cipollotto, limone e menta. La ricetta prevede di cuocere il riso con il brodo vegetale, aggiungere le fave e il salmone a fine cottura, e insaporire con limone, menta, olio e sale. La preparazione è rapida e consente di ottenere porzioni multiple, adatte anche per ospiti. La quantità degli ingredienti è sufficiente per quattro persone.

I NGREDIENTI X 4: 200 g riso Venere 200 g fave sgranate 1 cipollotto 2 dl brodo vegetale 200 g filetto di salmone 1 limone non trattato 4 foglie di menta olio extravergine di oliva, sale. Pranzi e cene d’estate: 5 idee per ricette gustose X Leggi anche › Risotto con porro grigliato, vongole e limone candito Procedimento. Sciacquate il riso sotto l’acqua corrente in un colino, versatelo in una casseruola con mezzo litro di acqua salata in ebollizione, abbassate la fiamma al minimo, coprite la casseruola e cuocete il riso per 40 minuti. Scottate le fave in acqua in ebollizione per un minuto, scolatele, lasciatele intiepidire e eliminate la pellicina che le riveste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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PIATTO UNICO: RISO BASMATI, VERDURE E UOVA

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