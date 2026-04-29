Stasera su Rai 1 va in onda “Siamo Danza”, condotto da Eleonora Abbagnato. La serata celebra la Giornata Internazionale della Danza e prevede la presenza di vari ospiti, tra cui Noemi, Mannoia, Nuzzo e Di Biase. La trasmissione si concentra su performance di danza e musica, con momenti dedicati a diversi artisti e spettacoli. La serata si svolge mercoledì 29 aprile 2026, nel palinsesto della rete.

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, mercoledì 29 aprile 2026 Rai 1 propone "Siamo Danza", uno spettacolo tra classico e moderno, con tante performance, ospiti e anche momenti di comicità e musica Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, su Rai 1 va in onda uno spettacolo special.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 'Siamo Danza' stasera su Rai 1 con Eleonora Abbagnato, anticipazioni e ospiti della serata, da Noemi a Mannoia, da Nuzzo e Di Biase

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