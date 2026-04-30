Caso Garlasco per la procura l’unico assassino è Sempio? | Ha ucciso Chiara da solo

Secondo le indagini della procura, l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. La ricostruzione accusatoria indica che l’uomo ha agito da solo, colpendo ripetutamente la vittima al capo e al volto, senza coinvolgimenti esterni. Le modalità dell’omicidio sono state descritte come violente e gratuite, e il movente ritenuto innocente o irrilevante ai fini dell’accusa. La posizione di Sempio viene confermata dagli elementi raccolti nel procedimento giudiziario.

(Adnkronos) – A uccidere Chiara Poggi nella villetta di Garlasco è stato Andrea Sempio. Da solo. E lo ha fatto non risparmiandole sofferenze aggiuntive, inutili e gratuite, colpendola più volte al capo e al volto per una motivazione banale o priva di rilevanza. E' questa la nuova dettagliata accusa da cui deve difendersi l'indagato (non più in concorso) per il delitto di Garlasco. Nell'atto in cui la Procura di Pavia invita Sempio a farsi interrogare il prossimo 6 maggio, l'indagato compare come l'unico autore di un delitto aggravato "dalle sevizie e dai futili motivi". L'aggravante dei futili motivi sussiste quando l'azione criminosa è scatenata da una motivazione sproporzionata, mentre le sevizie sono atti studiati e finalizzati a causare sofferenze fisiche aggiuntive e gratuite.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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