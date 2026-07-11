Viene riferito che ci sarebbe un piano iraniano per eliminare l’ex presidente statunitense. La notizia, proveniente da fonti israeliane, non è stata confermata ufficialmente. La comunicazione indicava che, in caso di attacco, sarebbe stata presa di mira Teheran. Donald Trump ha commentato la notizia, dicendo che, se si verificasse qualcosa, si dovrebbe rispondere con forza.

"Gli iraniani hanno un piano per far fuori Donald Trump". Difficile dire se la soffiata passata a Washington dal governo israeliano sia un'autentica rivelazione. Anche perché i pasdaran sognano di ammazzarlo almeno dal 3 gennaio 2020. Da quando cioè diede l'ok all'eliminazione del generale Qassem Soleimani, il comandante della brigata Al Quds, mente e demiurgo, al tempo, di tutte le strategie iraniane in Medioriente. Dunque un piano iraniano sicuramente c'è. E questo contribuisce ad avvalorare le rivelazioni dell'intelligence israeliana che nei giorni scorsi - stando al Wall Street Journal, quotidiano bene informato sui rapporti Washington-Tel Aviv - avrebbe messo sull'avviso gli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un piano per eliminarlo. E Donald: "Se accade colpite duro Teheran"

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