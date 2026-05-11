Teheran respinge il piano Usa Donald Trump | Risposta inappropriata

Teheran ha rifiutato il piano degli Stati Uniti proposto come memorandum di pace, provocando una reazione negativa da parte dell’amministrazione americana. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente che la risposta di Teheran è stata inappropriata, rafforzando così la tensione tra i due paesi. La situazione si inasprisce in un momento in cui i rapporti tra Iran e Stati Uniti sono già caratterizzati da tensioni e scontri di varia natura.

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