La Cassazione ha annullato la condanna per abuso sessuale di un uomo, affermando che anche un “no” espresso dopo 30 secondi può essere considerato un rifiuto valido. La sentenza ha stabilito che il silenzio o un breve tempo non invalidano la volontà di opporsi. La decisione ha ribaltato le precedenti condanne di primo e secondo grado, aprendo nuovi fronti sulla valutazione delle reazioni della vittima in casi di presunti abusi.

Milano, 11 luglio 2026 – La Cassazione aveva segnato un primo punto fermo, disponendo un processo d’appello bis dopo due sentenze di primo e secondo grado accolte da una raffica di polemiche: un 48enne, nel 2018 sindacalista all’aeroporto di Malpensa, era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in “ 20-30 secondi ” avrebbe potuto opporsi alla violenza sessuale: una “finestra temporale” così breve che “le avrebbe consentito anche di potersi dileguare”. Barbara D’Astolto all’epoca lavorava all’aeroporto di Malpensa Dopo due assoluzioni . Ieri, più di otto anni dopo l’episodio, è arrivata una sentenza definita dal legale della vittima come uno “spartiacque” sul delicato tema del consenso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un “no” vale anche dopo 30 secondi. Il caso degli abusi sulla hostess di Malpensa e la sentenza ribaltata dalla Cassazione: “Ecco perché rappresenta uno spartiacque”

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