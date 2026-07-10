Il caso dei 30 secondi per dire no e la molestia alla hostess condannato l’ex sindacalista per violenza sessuale | la sentenza dopo due assoluzioni

La Corte d’Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi un ex sindacalista, riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di un’hostess, che nel 2018 aveva accusato di aver subito abusi durante un incontro di lavoro. La sentenza segue due assoluzioni precedenti e riguarda un episodio avvenuto presso l’aeroporto di Malpensa. L’uomo, coinvolto nel caso dei “30 secondi” per dire no, era stato accusato di aver molestato la donna durante quel confronto.

La Corte d’Appello di Milano, nel processo bis, ha condannato a un anno e due mesi Raffaele Meola, ex sindacalista che lavorava all’aeroporto di Malpensa, riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di Barbara D’Astolto, all’epoca hostess, che nel 2018 aveva denunciato di aver subito abusi durante un incontro per una vertenza di lavoro. La sentenza, emessa dalla seconda sezione penale presieduta da Enrico Manzi, arriva dopo un iter giudiziario turbolento: sia in primo grado, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, sia in appello, il 48enne era stato assolto perché, secondo i giudici, la donna avrebbe avuto a disposizione una «finestra temporale» di «20-30 secondi» sufficiente a reagire o allontanarsi, una ricostruzione che aveva sollevato molte polemiche. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso dei “30 secondi”, condannato nell’appello bis il sindacalista per violenza sulla hostessUn ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa è stato condannato a un anno e due mesi in secondo grado per violenza sulla hostess.

Leggi anche: Caso dei “30 secondi”, condannato a un anno e due mesi il sindacalista: “Fu violenza”

Temi più discussi: Jadepuffer è il primo ransomware gestito in autonomia dall'intelligenza artificiale: in 30 secondi supera una difesa; Rea e Chantra regalano a Honda la sua quinta vittoria consecutiva nella 8 Ore di Suzuka; Locatelli a podio con Yamaha; Tgr in 60 secondi del 30 giugno; Mutuo green, la svolta: non serve più la casa in classe A.

Abusi su hostess, il caso dei 30 secondi si chiude con la condanna in appello bis del sindacalistaA Milano, nella mattinata di giovedì 10 luglio, la seconda sezione penale della Corte d’Appello ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un . pinkblog.it

Il caso 'dei 30 secondi', condanna per violenza in appello bisE' stato condannato a un anno e 2 mesi l'ex sindacalista, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 racco ... ansa.it

Stanco dei file Excel e delle app piene di pubblicità, ho creato un tracker gratuito per il Patrimonio e i PAC. Cerco i vostri feedback onesti! reddit

30 secondi di #rassegnastampa Nel suo libro Controcampo, Giri Nathan parla di tennis e di quel tipo di pubblico che si fa così silenzioso, prima del servizio, da farmi sentire come se fossi entrato nel bosco la mattina dopo una nevicata. #Radiotelevisionesvi x.com