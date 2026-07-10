L'ex sindacalista dell'aeroporto di Malpensa è stato condannato a un anno e 2 mesi per violenza sessuale, in seguito a una denuncia presentata nel 2018 da un'hostess. La condanna originaria è stata ribaltata, portando alla condanna definitiva. La vicenda è nota come il caso dei “30 secondi”. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario iniziato con la denuncia della vittima.

Milano – Condannato a un anno e 2 mesi l'ex sindacalista, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di Barbara D’Astolto, una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado 'bis'. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze, di primo e secondo grado, il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, l a donna in "30 secondi" avrebbe potuto opporsi . Poi, la Cassazione, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La richiesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso dei “30 secondi”: sentenza ribaltata, ex sindacalista condannato per violenza sessuale sull’hostess di Malpensa

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