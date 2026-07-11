Un milione di euro dalla Regione Toscana per il recupero della torre di Rondine
La Regione Toscana ha stanziato un milione di euro in tre anni per il recupero della torre di Rondine. La ripartizione prevede 250 mila euro nel 2026, 375 mila euro nel 2027 e altrettanti nel 2028. La somma sarà distribuita nel periodo indicato per interventi di restauro e conservazione della struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’investimento verrà gestito attraverso appositi bandi regionali.
Arezzo, 11 luglio 2026 – Un milione di euro in tre anni: 250 mila euro nel 2026, 375 mila nel 2027 ed altrettanti nel 2028. E’ quanto metterà disposizione la Regione per la messa in sicurezza del castello di Rondine, il borgo medievale nella campagna aretina che ospita la Cittadella della Pace, ovvero l’organizzazione nata nel 1997 che, oltre ad organizzare varie iniziative di riflessione nel corso dell’anno promuovendo la cultura del dialogo, ospita giovani provenienti da Paesi in guerra o reduci da forti conflitti – israeliani e palestinesi, russi e ucraini, giovani dei Balcani - per farli vivere e studiare assieme, abbattere l’odio e scoprire così la persona nel nemico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai beni della mafia recuperate due strutture
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