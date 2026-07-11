un milione di euro dalla regione toscana per il recupero della torre di rondine

Notizia in breve

La Regione Toscana ha stanziato un milione di euro in tre anni per il recupero della torre di Rondine. La ripartizione prevede 250 mila euro nel 2026, 375 mila euro nel 2027 e altrettanti nel 2028. La somma sarà distribuita nel periodo indicato per interventi di restauro e conservazione della struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’investimento verrà gestito attraverso appositi bandi regionali.