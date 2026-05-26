La Regione Toscana ha stanziato un milione di euro per la mappatura del sottosuolo, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione dei rischi sismici. La regione continua a sviluppare analisi territoriali per simulare possibili eventi tellurici e valutare in anticipo l’impatto locale. Le attività sono parte di un programma volto a rendere più precisa la comprensione dei rischi sismici nella regione.

La mappatura del rischio legato ai terremoti in Toscana si fa sempre più accurata. L’amministrazione regionale prosegue nel suo programma di analisi territoriale mirato a simulare potenziali eventi tellurici, valutandone in anticipo l’impatto a livello locale. Questi dati si rivelano strumenti cruciali per una corretta gestione delle emergenze, per la pianificazione urbanistica, per la progettazione di nuove strutture e per la delicata fase di ricostruzione post-sisma. In quest’ottica, la Regione ha compiuto un nuovo passo formale. Lo scorso 14 maggio, tramite il decreto numero 10830, è stato approvato un bando rivolto specificamente agli Enti locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Prevenzione e sicurezza sismica: la Regione Toscana stanzia un milione di euro per mappare il sottosuolo

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