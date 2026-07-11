La Regione Toscana ha stanziato un milione di euro per il restauro della torre del borgo medievale di Rondine. La somma sarà utilizzata per interventi di consolidamento e recupero strutturale. Finanziamento approvato tramite un comunicato stampa regionale. Nessuna ulteriore informazione sui tempi o sui dettagli tecnici dei lavori. La decisione riguarda esclusivamente il recupero della torre, senza coinvolgimento di altri enti o soggetti.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Regione Toscana Un milione di euro dalla Regione Toscana per recuperare la torre del borgo medievale di Rondine. Perché la pace sarà pure un sentimento nobile, ma se il tetto ti viene giù sul capo diventa subito più difficile ragionare con serenità. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento con l’approvazione della seconda variazione di bilancio del 2026. I soldi arriveranno a rate, come le cucine componibili e le promesse elettorali: 250 mila euro nel 2026, 375 mila nel 2027 e altri 375 mila nel 2028. Il contributo straordinario... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Un milione per rimettere in piedi la torre di Rondine: la pace costa, ma almeno non casca in testa a nessuno

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