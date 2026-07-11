Il sindaco ha dichiarato lutto cittadino per una giornata, in segno di rispetto e vicinanza alla comunità colpita da una tragedia. La decisione è stata presa in occasione delle esequie di una persona deceduta, considerata un momento di grande dolore per il paese. La misura riguarda l’intera giornata e coinvolge le attività pubbliche e private, che si fermeranno in segno di lutto. La comunità si stringe intorno alla famiglia e alle persone colpite dall’evento.

"Quella che oggi ha colpito Loreto è una tragedia che ci addolora umanamente e che segna in modo profondo l’intera nostra comunità. Per questo, a nome dell’Amministrazione comunale, abbiamo disposto il lutto cittadino per la giornata delle esequie di Luigia Fortunato". L’ha detto il sindaco Moreno Pieroni che si è portato sul luogo del delitto. "E’ il nostro modo per esprimere il più sincero cordoglio alla sua famiglia e, al tempo stesso, un segnale forte che vogliamo dare per condannare con assoluta fermezza ogni forma di violenza contro le donne. L’altra sera stare lì e vedere lo strazio dei familiari è stata una cosa drammatica. Questo femminicidio non colpisce solo una famiglia ma ferisce tutta la collettività ed i valori in cui ci riconosciamo: Loreto è una città di accoglienza e di pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un dolore per la comunità". Pieroni proclama lutto cittadino

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