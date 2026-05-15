Terranuova Bracciolini proclama il lutto cittadino per la scomparsa dell’ex sindaco Enrico Tigli
Il Comune di Terranuova Bracciolini ha annunciato il lutto cittadino per sabato 16 maggio in occasione della scomparsa di Enrico Tigli, che ha ricoperto la carica di sindaco dal 1975 al 1986. La giornata sarà dedicata alla commemorazione dell’ex primo cittadino, con diverse iniziative previste nel centro del paese. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita.
Il Comune di Terranuova Bracciolini proclama per domani, sabato 16 maggio, il lutto cittadino in occasione della scomparsa di Enrico Tigli, sindaco di Terranuova dal 1975 al 1986.Una figura che ha segnato profondamente la storia amministrativa e civile della comunità terranuovese, dedicando anni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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