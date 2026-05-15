Terranuova Bracciolini proclama il lutto cittadino per la scomparsa dell’ex sindaco Enrico Tigli

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha annunciato il lutto cittadino per sabato 16 maggio in occasione della scomparsa di Enrico Tigli, che ha ricoperto la carica di sindaco dal 1975 al 1986. La giornata sarà dedicata alla commemorazione dell’ex primo cittadino, con diverse iniziative previste nel centro del paese. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita.

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