Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Taranto ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 29 maggio, in concomitanza con la partenza della salma di Bakari Sako dalla città. La decisione, spiega Palazzo di Città, è stata assunta “quale segno di profondo cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia, della comunità maliana e di quanti lo hanno conosciuto”, oltre che come manifestazione del sentimento di dolore che ha coinvolto l’intera comunità tarantina. Per l’intera giornata le bandiere della Città di Taranto saranno esposte a mezz’asta o abbrunate in segno di lutto. Il sindaco ha inoltre invitato gli esercenti commerciali ad abbassare le saracinesche di bar, negozi e attività lavorative dalle ore 12 per trenta minuti, come gesto simbolico di vicinanza e cordoglio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto proclama il lutto cittadino per Bakari Sako

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taranto. Omicidio Bakari Sako: fermata una baby gang

Notizie e thread social correlati

Omicidio Sako Bakari: Lecce proclama il lutto cittadino contro il razzismo e la violenzaL’amministrazione comunale di Lecce ha annunciato il lutto cittadino per venerdì 15 maggio, in occasione della giornata dedicata alla memoria di Sako...

Taranto, 15enne confessa omicidio di Bakari SakoUn quindicenne ha ammesso di aver ucciso un uomo di 35 anni in piazza Fontana a Taranto.

Si parla di: Il sindaco Bitetti si è ritrovato solo. C’è un problema politico?.

Omicidio Sako Bakari: Lecce proclama il lutto cittadino contro il razzismo e la violenzaLa sindaca Adriana Poli Bortone dispone le bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio per venerdì 15 maggio, condannando la brutale caccia allo straniero avvenuta a Taranto e richiamando l'intera co ... lecceprima.it

La Città di Lecce proclama, per domani, il lutto cittadino per la morte di Sako BakariIl sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, esprime profondo dolore e ferma condanna per ... corrieresalentino.it