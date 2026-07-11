Ultimo | Ho comprato anche io il biglietto di Vasco Il Kom risponde | E poi ci troveremo come le star

Un artista ha annunciato di aver acquistato il biglietto per il concerto di Vasco, che si terrà allo stadio Olimpico di Roma. L’evento, previsto per il 2026, coinvolgerà circa 550.000 spettatori. L’artista ha anche scherzato sul trovarsi insieme alle star, riferendosi alla partecipazione all’evento. La manifestazione celebra i 50 anni di carriera del cantante, e si svolge in un’area con grandi numeri di pubblico atteso.

Bologna, 11 luglio 2026 – “Ho comprato anche io il biglietto di Vasco ”, parola di Ultimo. Niccolò Moriconi sarà tra i 550mila spettatori allo stadio Olimpico, nella sua Roma, per assistere a uno dei concerti evento organizzati per i 50 anni di carriera del Komandante. E’ stato il giovane cantante a condividere la notizia sui social postando una foto, con il sottofondo di Albachiara, assieme al Blasco. E poi un immagine assieme incorniciata con tanto di dedica del rocker di Zocca: “Beati gli ultimi che saranno i primi. A Niccolò, con tanta stima e affetto. Vasco Rossi”. Complicità e affetto tra i due artisti che stanno dominando la scena delle musica italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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