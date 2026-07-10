Vasco e Ultimo battaglia all’ultimo biglietto | il Komandante è sold out l’altro raddoppia

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Vasco Rossi al Modena Park del 2017 ha venduto 225.000 biglietti, stabilendo un record. Tuttavia, l’evento di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio ha attirato circa 250.000 persone, superando l’affluenza precedente. Vasco Rossi ha esaurito i biglietti in breve tempo e il suo show è stato tutto esaurito. L’altro artista ha invece deciso di raddoppiare le date per far fronte alla richiesta.

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In principio era Vasco: 225.000 biglietti venduti nel 2017 per il Modena Park, evento trasmesso anche in tv. Un record che sembrava imbattibile. Poi, il 4 luglio scorso, Ultimo ha richiamato a Tor Vergata 250.000 spettatori, festeggiando il nuovo primato italiano. Vasco gli ha reso omaggio sui social, ma intanto i biglietti per il suo Giubileo del 2027 (50 anni di carriera celebrati con 10 concerti allo stadio Olimpico di Roma dal 6 al 27 giugno prossimi) sono stati venduti in un lampo: 550.000 tagliandi, ovvero il totale di quelli disponibili, sono stati polverizzati in meno di 30 minuti. “Sono uno che, se non le trova aperte, le porte le sfonda – ha scritto su Instagram - E quando una strada non c'è, se la inventa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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