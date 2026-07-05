Ultimo batte il record di Vasco Rossi per il live con più spettatori paganti il rocker di Zocca lo incorona | Kom…plimenti largo ai giovani

Un concerto a Tor Vergata ha attirato 250.000 spettatori paganti, stabilendo il nuovo record di pubblico per un live in Italia. Vasco Rossi ha commentato sui social, congratulandosi con l'artista che ha superato il precedente record detenuto dal suo concerto. Il rocker di Zocca ha detto: «Ogni record è fatto per essere battuto» e ha aggiunto: «Largo ai giovani». L’evento è stato il più seguito in Italia per un concerto con pubblico pagante.

«Ogni record è fatto per essere battuto». Parola di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca si è complimentato con Ultimo, via social, pochi minuti prima dopo la fine del concerto record a Tor Vergata da 250mila spettatori. « Kom.plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò.e poi ci troveremo come le star..», si legge su Instagram. Fino a ieri il primato apparteneva proprio al Komandante, che nel 2017 aveva richiamato 225mila spettatori paganti al Modena Park. Con i 250mila presenti a Roma, Ultimo ha però superato quel primato, firmando il nuovo record italiano di presenze per un concerto a pagamento. 🔗 Leggi su Open.online

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