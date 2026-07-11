Ultimissime Inter LIVE | lunedì riparte l’Inter battaglia legale tra Zhang e Oaktree

Lunedì riprende l’attività dell’Inter. Nel frattempo, prosegue una battaglia legale tra il proprietario del club e un fondo di investimento. Le notizie aggiornate in tempo reale riguardano le vicende interne alla squadra e le questioni legali in corso. La redazione fornisce continui aggiornamenti sulle ultime notizie relative alla squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 LUGLIO Chivu riparte con i migliori, lunedì al via la preparazione: l’Inter può contare sul blocco azzurro. Chivu è tornato a Milano, fra due giorni inizia la preparazione in vista della prossima stagione. Appuntamento ad Appiano Gentile Inter, la battaglia legale tra Zhang e Oaktree può cambiare i conti dell’acquisizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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