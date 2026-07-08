Ultimissime Inter LIVE | Ivan Provedel è il nuovo portiere dell’Inter

Ivan Provedel è stato ufficialmente annunciato come nuovo portiere dell’Inter. La notizia è stata diffusa attraverso le ultime notizie in tempo reale, confermando il trasferimento del giocatore alla squadra nerazzurra. La redazione di Inter News 24 ha aggiornato sui dettagli della trattativa e sulla presentazione ufficiale. Il cambio in porta rappresenta una delle principali novità del mercato per il club, secondo le fonti aggiornate in diretta.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 8 LUGLIO Provedel è un nuovo giocatore dell’Inter, arriva a titolo definitivo: c’è il comunicato del club. Provedel adesso è anche ufficiale! Il portiere friulano arriva a titolo definitivo dalla Lazio e ha firmato un contratto fino al 2029 Visite mediche per Ivan Provedel: inizia l’avventura con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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