Inter la battaglia legale tra Zhang e Oaktree può cambiare i conti dell’acquisizione
L'ex presidente dell'Inter ha avviato un contenzioso in Lussemburgo riguardante fino a 450 milioni di euro. La causa riguarda il valore reale del club al momento dell’escussione del pegno e potrebbe influenzare l'esito dell'acquisizione. La disputa coinvolge anche Oaktree, con cui ci sono stati dissidi legali. La questione si concentra sulla valutazione del club e sui fondi messi in gioco, creando incertezza sulle transazioni in corso.
di Alberto Petrosilli L’ex presidente nerazzurro Zhang avrebbe avviato un contenzioso in Lussemburgo: in discussione fino a 450 milioni di euro e il reale valore del club al momento dell’escussione del pegno. A due anni dal passaggio dell’Inter sotto il controllo di Oaktree, l’operazione potrebbe rivelarsi molto meno vantaggiosa del previsto per il fondo statunitense. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Steven Zhang avrebbe infatti promosso un’azione legale in Lussemburgo che, qualora trovasse accoglimento anche solo in parte, potrebbe arrivare a valere fino a 450 milioni di euro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il nodo del finanziamento e dell’escussione del pegno. 🔗 Leggi su Internews24.com
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