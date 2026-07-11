Inter la battaglia legale tra Zhang e Oaktree può cambiare i conti dell’acquisizione

Notizia in breve

L'ex presidente dell'Inter ha avviato un contenzioso in Lussemburgo riguardante fino a 450 milioni di euro. La causa riguarda il valore reale del club al momento dell’escussione del pegno e potrebbe influenzare l'esito dell'acquisizione. La disputa coinvolge anche Oaktree, con cui ci sono stati dissidi legali. La questione si concentra sulla valutazione del club e sui fondi messi in gioco, creando incertezza sulle transazioni in corso.